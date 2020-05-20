Экс-премьер Украины предупредил Зеленского об опасности «быть съеденным волками»

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что президент Владимир Зеленский похож на своего предшественника Петра Порошенко стремлением «перехитрить Запад» и контролировать правоохранительные органы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, оба президента пытались построить доверительные отношения с западными партнерами. Порошенко не смог отказаться от статуса олигарха, потерял доверие и вынужден был испытывать унижение, фактически выполняя прямые, «вежливые указания» партнеров.

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Гончарук считает, что Зеленский тоже «наделал ошибок», но не упустил еще шанс исправить ситуацию. Он отметил, что нынешнему президенту еще верят люди. При этом экс-премьер считает, что главное в положении Зеленского — чтобы стратегия Порошенко «перехитрить Запад» не победила в его команде.

«Второе. Оба президента верили, что правопорядок можно привести с помощью "подконтрольных" правоохранительных органов, а не сильных институтов. Порошенко уже испытывает на себе плоды своих "правоохранительных реформ", а Зеленский уверенно к этому движется: СБУ не реформирована (до сих пор «трясет и крышует»), прокуратура нарушает политические дела, а в судебных округах до сих пор сидят "волки"», — написал Гончарук.

Он предупредил Зеленского об опасности быть съеденным кабинетными волками в том случае, если ситуация не изменится.

Во время пресс-конференции, посвященной году пребывания на посту президента Украины, Зеленский рассказал, чем он отличается от Порошенко. Он назвал себя «честным человеком, который болеет этой страной», что, по его мнению, является полной противоположностью характера бывшего главы государства.

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