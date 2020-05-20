Зеленский рассказал о своих отличиях от Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем он отличается от бывшего главы государства Петра Порошенко. Запись пресс-конференции главы государства доступна на YouTube.

Зеленский заявил, что они с Порошенко совершенно не похожи друг на друга. Он назвал себя «честным человеком, который болеет этой страной», что, по его мнению, является полной противоположностью характера бывшего главы государства.

Президент пошутил, что превосходит Порошенко во всем, кроме владения украинским языком, который Зеленский знает не так хорошо.

Ранее Зеленский пообещал новые расследования против Порошенко. Он предрек команде бывшего президента «немало приключений и немало приговоров», отметив, что окончательная квалификация всех действий Порошенко на посту главы государства является компетенцией правоохранительных органов.

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