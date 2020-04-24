Порошенко порассуждал о Саакашвили и табуретке Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что возможное назначение бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинское правительство говорит о том, что у власти закончилась «скамья запасных». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что этот пример, про который вы спрашиваете (о назначении Саакашвили вице-премьер-министром — прим. «Ленты.ру»), ярко демонстрирует, что "скамья запасных" закончилась, она превратилась в табуретку. В то же время не ждите, пожалуйста, от меня каких-то личных оценок. Я твердо настаиваю: есть государственная ответственность, есть государственный интерес и какие-либо личные отношения нужно отбросить», — порассуждал Порошенко.

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Он добавил, что партия «Европейская солидарность» не поддержит кандидатуру Саакашвили и не будет голосовать в Верховной Раде за «прихоти власти», передает «Интерфакс-Украина».

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

В мае 2015 года Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к главе государства.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Зеленский восстановил гражданство Саакашвили, политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

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