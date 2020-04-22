Саакашвили ответил на предложение Зеленского войти в правительство

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил на предложение партии «Слуга народа» войти в правительство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили заявил, что приглашение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему лично от президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что принял его, и пообещал вскоре представить в Верховной Раде свою антикризисную программу.

«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами», — написал Саакашвили, пообещав быть надежным членом команды и пригодиться украинскому народу.

Ранее 22 апреля сообщалось, что сейчас проводится сигнальное голосование по депутатским группам внутри партии «Слуга народа» за назначение Саакашвили вице-премьером. Официального представления о его назначении в Раду пока не поступало. Уточняется, что оно может состояться уже в ближайшую пятницу, 24 апреля.

В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к президенту.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

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