Саакашвили задумал откупиться от преследования в Грузии миллиардами долларов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям предоставить ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложить рассмотрение возбужденных в отношении него уголовных дел до осени. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ Саакашвили пообещал привезти в страну 5,5 миллиарда долларов США от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике страны коронавирусом.

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«После осени вы можете продолжить мои юридические процессы, осудить меня за разные дела и так далее. Дайте мне статус временного официального представителя руководства Грузии лишь в одном вопросе — в процессе получения зарубежной помощи, и я даю гарантию, что привезу 5,5 миллиарда помощи — столько, чтобы спасти экономику страны», — задумал откупиться от преследования Саакашвили.

При этом он заверил, что готов обратиться за получением поддержки к международным финансовым организациям и европейским политическим лидерам, которых знает лично. Саакашвили считает, что назревающий на фоне пандемии коронавируса экономический кризис может привести Грузию к бедности и голоду.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента.

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