Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил подготовку России и Украины к экономическому кризису. Об этом он рассказал в беседе с «Седьмым телеканалом». Запись интервью опубликована в YouTube.

По его словам, приближается «очень сильный» экономический кризис, к которому Украина, в отличие от России, не готова. «Это просто цунами надвигается», — заявил Саакашвили.

Политик пояснил, что у российской стороны есть «финансовая подушка», благодаря которой стране удастся спокойно пережить низкие цены на нефть. При этом Украина попадет в «зону полной турбулентности», отметил Саакашвили. «Не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что для стабилизации обстановки в России создан антикризисный фонд объемом 300 миллиардов рублей. По плану, для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Кроме того, правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок.

В феврале Саакашвили сравнил уровень жизни в СССР и на Украине. «Киев и Украина сейчас намного хуже, чем Киев и Украина при Советском Союзе», — заявил он, отметив, что его трудно заподозрить в ностальгии по СССР.

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