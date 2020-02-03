Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил уровень жизни в СССР и на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», видеозапись опубликована в YouTube.

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По словам Саакашвили, внешний вид современных украинских городов и состояние их инфраструктуры стали значительно хуже, чем во времена Советского Союза. Политик подчеркнул, что это никогда так его не удручало, как в настоящее время. И ситуация ухудшается с каждым днем, отметил Саакашвили.

«Киев и Украина сейчас намного хуже, чем Киев и Украина при Советском Союзе», — заявил он, отметив, что его трудно заподозрить в ностальгии по СССР.

Рассказывая о транспортных проблемах украинской столицы, политик раскритиковал власть, которая вместо сооружения транспортных развязок застраивает центр новыми высотными зданиями. «Какой-то жадный чиновник продал это место. (...) Этих людей просто надо выжигать, но они вокруг нас», — сказал Саакашвили в эфире, выразив при этом негодование терпеливостью и покорностью украинцев.

Ранее Саакашвили предположил, что Украина распадется на пять независимых государств. По мнению политика, в случае экономического кризиса, который неизбежно наступит на Украине из-за «провальной политики» президента Владимира Зеленского, региональные элиты могут взять власть в свои руки. Помогать им в этом будут отряды частных вооруженных формирований, заявил Саакашвили.

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