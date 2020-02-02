Саакашвили предрек Украине распад на пять государств

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина распадется на пять независимых государств. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает ФАН.

По мнению политика, в случае экономического кризиса, который неизбежно наступит на Украине из-за «провальной политики» президента Владимира Зеленского, региональные элиты могут взять власть в свои руки. Помогать им в этом будут отряды частных вооруженных формирований, заявил Саакашвили.

«Эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями <…> К примеру, у Геннадия Труханова (мэр Одессы — прим. «Ленты.ру») есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия <… > Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — отметил он.

Бывший губернатор также отметил, что у украинского руководства нет времени менять экономическую ситуацию в стране, но если оставить все как есть, то «все полетит в трубу». «Этот большой кризис выльется в развал страны», — добавил Саакашвили.

В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к президенту. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая.

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