Украинская прокуратура открыла дело о похищении Саакашвили

Прокуратура Украины открыла уголовное производство по заявлению лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили о его похищении украинскими спецслужбами в феврале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и его незаконного перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018», — сообщают в ведомстве.

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Ранее Саакашвили сообщал, что подаст заявление в украинские правоохранительные органы. По мнению политика, сотрудники Государственной пограничной службы Украины, выдворяя его за пределы страны, действовали по личному указанию тогдашнего президента Петра Порошенко. На территорию Польши экс-президент Грузии был допущен согласно заявлению о реадмиссии, поданному ведомством.

В мае 2015-го Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил Саакашвили гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая.

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