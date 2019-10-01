В Кремле рассказали о дружбе с грузинами и проблемах с их властями

В Кремле хотели бы выстраивать добрые отношения с Грузией, но с официальными властями страны «до сих пор есть проблемы». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнов.

Кроме того, по словам Пескова, президент России Владимир Путин «всегда очень добро оценивает исторически дружественные, практически родственные отношения россиян и грузин».

В конце сентября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти Грузии под давлением России могут отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Он также не исключил, что Грузия и Россия вообще могут стать одной страной, так как, по его мнению, в планы российского руководства входит восстановить СССР к 2024 году.

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