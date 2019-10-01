Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Когда Россия выполнит свои обещания? Когда выйдут войска с оккупированных территорий [Абхазии и Южной Осетии]?», — цитирует Смирнов вопрос, прозвучавший в зале.

Путин ответил, что Россия всегда выполняет свои обязательства.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Цхинвал. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Российское руководство приняло решение о вводе войск. Активные боевые действия продолжались пять дней, после чего грузинские военные отступили.

Позже Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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