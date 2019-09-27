Саакашвили обвинил Путина в желании восстановить Советский Союз

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти Грузии под давлением России могут отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме этого, Саакашвили не исключил, что Грузия и Россия вообще могут стать одной страной, так как, по его мнению, в планы российского руководства входит восстановить СССР к 2024 году.

«[Президент России Владимир] Путин решил к 2024 году, к будущим его выборам восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию, основную часть Украины, кроме западной. Это его план», — подчеркнул он.

Бывший грузинский лидер не уточнил, откуда у него эта информация. «Сейчас имеет место очень большой сговор против грузинской государственности. Что это за сговор? Я вам скажу, что происходит вокруг Грузии. Во-первых, правительство Грузии проводит переговоры с руководством России о нейтральном статусе Грузии. Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз», — прокомментировал он планы российских властей.

В марте агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России якобы обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост. В частности, отмечалось, что один из сценариев предполагает объединение России с Белоруссией в новое государство, которое возглавит Путин, что позволит ему обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков. Тогда в Кремле эту информацию опровергли.

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