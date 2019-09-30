Саакашвили собрался на родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о намерении в ближайшее время вернуться на родину. Об этом он заявил в эфире местного телеканала Mtavari Arkhi.

По словам политика, на Украине он чувствует себя хорошо, однако считает, что грузины теряют свою родину. «Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы», — уточнил Саакашвили. На вопрос о будущем его политической партии на Украине «Движение новых сил» Саакашвили ответил, что не сможет заниматься другими делами до тех пор, пока не «остановит эту разруху и разрушение страны».

По словам экс-президента, он намерен «завершить правление» лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «вместе с грузинским народом». «Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу», — считает Саакашвили. При этом политик не исключил революционного сценария развития событий в стране, который, по его мнению, завершится выборами.

Материалы по теме На двух стульях В грузинских протестах появился украинский след. При чем тут Саакашвили?

Ранее Саакашвили заявил, что власти Грузии под давлением России могут отказаться от курса на вступление страны в НАТО и ЕС. Политик также не исключил, что Грузия и Россия могут стать одной страной, поскольку российское руководство, по его мнению, собирается к 2024 году восстановить Советский Союз.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента.

В мае 2015-го занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. После вступления в должность главы государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!