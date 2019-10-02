Саакашвили раскрыл цели застреленного украинской полицией грузина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом грузинский преступник был отправлен на Украину следить за ним. Об этом политик написал в своем Facebook.

Саакашвили считает, что преступника направили в Одессу собирать информацию о нем и его окружении, о чем его «предупредили источники в украинских правоохранительных органах». «Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги», — написал бывший грузинский президент.

Также он упомянул, что в период его президентства «этот опасный криминал» был осужден на 22 года, однако позже амнистирован новыми грузинскими властями. «В последние годы его прислали на Украину со специальной миссией», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления. Позже выяснилось, что погибшим был грузинский спецназовец Шота Чичиашвили, уволенный в конце 1990-х за несоответствие должности. После этого он перебрался в Панкисское ущелье, которое на тот момент считалось «логовом террористов», и занялся бандитизмом. Чичиашвили отметился похищением сотрудниц Международного Красного Креста, британского бизнесмена Питера Шоу, предпринимателей из Испании, а также грузинского священника и сотрудника спецназа. Кроме того, его обвиняют в ограблении банка и разбойных нападениях.

В начале нулевых террорист сбежал в Россию, спустя два года его задержали и экстрадировали на родину. В 2013 году Чичиашвили освободили из тюрьмы по амнистии.

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