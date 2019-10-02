Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
США всерьез ответили на шутку Путина про вмешательство в выборы
Олимпийский чемпион призвал изгнать всех российских спортсменов
Предсмертные попытки лягушки вырваться из пасти змеи попали на видео
Помощь МВФ Украине оказалась под угрозой
Порошенко признался во встрече с адвокатом Трампа
Замерзшие россияне обратились к Папе Римскому и получили тепло в дом
Американский рынок просел
Создан продлевающий жизнь препарат
Опубликовано видео ликвидации известного грузинского бандита на Украине
Новости партнеров

Саакашвили раскрыл цели застреленного украинской полицией грузина

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом грузинский преступник был отправлен на Украину следить за ним. Об этом политик написал в своем Facebook.

Саакашвили считает, что преступника направили в Одессу собирать информацию о нем и его окружении, о чем его «предупредили источники в украинских правоохранительных органах». «Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги», — написал бывший грузинский президент.

Также он упомянул, что в период его президентства «этот опасный криминал» был осужден на 22 года, однако позже амнистирован новыми грузинскими властями. «В последние годы его прислали на Украину со специальной миссией», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления. Позже выяснилось, что погибшим был грузинский спецназовец Шота Чичиашвили, уволенный в конце 1990-х за несоответствие должности. После этого он перебрался в Панкисское ущелье, которое на тот момент считалось «логовом террористов», и занялся бандитизмом. Чичиашвили отметился похищением сотрудниц Международного Красного Креста, британского бизнесмена Питера Шоу, предпринимателей из Испании, а также грузинского священника и сотрудника спецназа. Кроме того, его обвиняют в ограблении банка и разбойных нападениях.

В начале нулевых террорист сбежал в Россию, спустя два года его задержали и экстрадировали на родину. В 2013 году Чичиашвили освободили из тюрьмы по амнистии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликовано видео ликвидации известного грузинского бандита на Украине
Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине
Саакашвили обвинил Путина в желании восстановить Советский Союз
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0429 сентября

Ятаган в спину

Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
20:31Сегодня

Порошенко признался во встрече с адвокатом Трампа

20:01Сегодня

На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма

19:39Сегодня

Опубликовано видео ликвидации известного грузинского бандита на Украине

Бывший СССР00:0125 сентября

«Мне комфортнее в русской тусовке»

В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
19:04Сегодня

Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине

18:31Сегодня

Украинские военные аэродромы подготовят для самолетов НАТО

17:46Сегодня

В Белоруссии назвали цель интеграции с Россией

Бывший СССР00:0121 сентября

«Сбросить колониальное иго»

Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
17:43Сегодня

Азербайджан заявил о нападении диверсантов и обстреле со стороны Армении

17:34Сегодня

Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли

16:20Сегодня

На Украине спустя пять лет расследуют гибель людей в огне в Одессе

Россия
Замерзшие россияне обратились к Папе Римскому и получили тепло в дом
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Россиянку приговорили к ограничению свободы за убийство мучившего ее 40 лет мужа
В России изменят правила хранения валюты и стоимость ОСАГО
Чем займутся депутаты Госдумы в октябре
Путин пожурил журналиста за искажение смысла своих слов
Сережа Сухинин с мамой«Без вашей помощи наш Сереженька не выживет»
Трехмесячного ребенка спасет парентеральное питание
Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры
Все материалы
Мир
США всерьез ответили на шутку Путина про вмешательство в выборы
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Назван объем засекреченной части разговора Трампа с Зеленским
Баллистические ракеты DF-17«Нет той силы, что остановит китайский народ»
Китай отметил 70-летие коммунистического правления грандиозным военным парадом
Полиция Багдада открыла огонь по протестующим и ранила 200 человек
Русский ответ
Чего Россия добилась за четыре года войны в Сирии
Сидящая в тюрьме политик попросилась к врачу и сбежала через окно
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко признался во встрече с адвокатом Трампа
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»
Саакашвили раскрыл цели застреленного украинской полицией грузина
Ятаган в спину
Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Опубликовано видео ликвидации известного грузинского бандита на Украине
Все материалы
Экономика
Помощь МВФ Украине оказалась под угрозой
Вейкбординг на Смоленщине
О пользе здорового образа жизни и частного предпринимательства
Американский рынок просел
«Только у нас за три клика можно получить миллионы рублей»
Зампред правления Альфа-банка Майкл Тач о рынке, конкуренции и digital
Украина «вернула» себе Донбасс с помощью бюджета
Под откос
Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму
«Северному потоку-2» поставили крайний срок
Все материалы
Силовые структуры
Суд отказался арестовывать командира сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Прирожденные убийцы
Они стали самыми известными киллерами России. Но мало кто знал их в лицо
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 стал фигурантом уголовного дела
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Подозреваемые в краже драгоценностей из магазина лжедорожники задержаны
Гела КардаваВзял и вышел
Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
Российская семья вместе с друзьями изнасиловала своего ребенка
Все материалы
Наука и техника
Создан продлевающий жизнь препарат
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Названа частая причина преждевременной смерти и рака
Винтовка — это праздник
Автоматы на ножках, сортирные шутки и война с миллениалами: Borderlands 3
Люди станут неуязвимыми к радиации
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Названы убежища на случай глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Российский боец-чемпион избил двух полицейских
«Погба — проблемный ребенок»
Ничья в суперматче МЮ — «Арсенал», победы «Сити» и «Ливерпуля» — главные события тура АПЛ
Заперший фанатов «Спартака» клуб наказали
Олег Кононов«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Команда проиграла четыре матча РПЛ подряд
Слуцкий отшутился на вопрос о своей пикантной фразе на английском
Татьяна Макфадден«В России было бы трудно остаться в живых»
Из детдома эту россиянку забрали американцы. В США она стала чемпионкой и добилась всего
Интерьер самолета клуба НБА привел болельщиков в замешательство
Все материалы
Культура
Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети
«HALL07» театральной группы «TAAT»Прочь от людей
Скотч, 50 банок риса и рижский след японского шпиона: чем живет актуальный мировой театр
Мэтт Дэймон упустил сотни миллионов долларов из-за отказа сыграть в «Аватаре»
Хорошо кончается
На экраны выходят финалы главных сериалов десятилетия. Почему их нельзя пропустить?
Опубликовано еще одно видео задержания актрисы Бочкаревой с кокаином
«Мне казалось, что я действительно схожу с ума»
Хоакин Феникс о «Джокере», комиксах и своих принципах
Гуф согласился выступить перед Гитлером и снова спеть с Тимати ради денег
Все материалы
Интернет и СМИ
Умные часы выдали неприличный секрет мужчины на работе
«У нас не осталось конкурентов»
 
Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» сорвала эфир у Малахова
«Никто не знает, где истина»
Захватывающие пейзажи и людские страдания на снимках известных фотографов
Астролог из «Давай поженимся!» ответила на обвинения в постановке передачи
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Российский охранник оказался хакером
Все материалы
Ценности
Сын голливудской актрисы повторил фото матери топлес
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Эмили Ратаковски снялась в рекламе откровенного купальника
Роскошная жизнь Грейс Келли
Богатство, тайны и смерть одной из главных актрис Голливуда
В России нашли «Бэтмобиль» за 55 миллионов рублей
Взяли моду
Женщины всегда стремились походить на кинозвезд. Кто придумал эти идеалы красоты?
Самая молодая в мире миллиардерша осталась одинокой
Все материалы
Путешествия
Негигиеничная поза пассажиров самолета возмутила попутчиков
«Я вырубился без задних ног»
История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
Летевший в Россию самолет почти столкнулся с тремя машинами
Южная мощь
Сочи, матрешка и «Формула-1»: что творилось на российском этапе главных гонок планеты
В вагоне класса люкс украинского поезда нашли клопов с кровью
«Вас отлично потрясет!»
Молочные озера, красные скалы и золотоносные реки: зачем богатым русским ездить на Алтай
Грузинские аэропорты пострадали от отмены рейсов в Россию
Все материалы
Из жизни
Бизон напал на любовников на одном и том же месте с разницей в три месяца
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Бездомная россиянка спела в американском метро и собрала десятки тысяч долларов
«Вот поэтому мы и уехали»
История россиянки, добившейся успеха в Голливуде
Десятилетний ребенок угнал школьный автобус
Тор с ними
Как потомки викингов вспомнили древних богов и начали жить по-новой
Рыбак умер от укуса морской змеи впервые за 80 лет
Все материалы
Alfa Romeo, которых не было
Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками
Ездим на Мерседесах, не тратя бензина
Тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400
Лучшее автомобильное видео сентября
«Ожившие» видеоигры, серпантин из 99 поворотов и карета из «Приоры»: самые интересные ролики месяца
Видео: шестиколесный УАЗ на максималках
Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится
Создан первый прототип литий-диоксид углеродной батареи
Российский Renault Logan перевели на природный газ
В России продают «бэтмобиль» с тепловизором и пушкой на капоте
Все материалы
Дом
В Москве треснула стена театра «Сатирикон»
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Назван регион России с самыми дешевыми квартирами
Распилили
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Раскрыта истинная стоимость московских квартир
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские ученые получат гранты на развитие технологических кружков
На благоустройство Дагестана дали миллиард рублей
Все материалы