Опубликовано видео ликвидации известного грузинского бандита на Украине

Поліція Києва / YouTube

Украинская полиция обнародовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, в ходе которой был ликвидирован гражданин Грузии Шота (Мевлуд) Чичиашвили, осужденный на родине за тяжкие преступления. Соответствующее видео появилось на канале силовиков в YouTube.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов пытаются взломать дверь блок-контейнера, где забаррикадировался бандит. В какой-то момент он выбегает, пробегает несколько метров, падает и в это время совершает выстрелы. В результате перестрелки с силовиками он был ликвидирован.

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В ходе спецоперации один сотрудник полиции получил ранение плеча и сквозное ранение предплечья, другой — слепое ранение груди (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранение кисти.

На месте ликвидации Чичиашвили были изъяты три пистолета, а также магазины к ним и несколько иностранных паспортов на разные имена. В поле зрения правоохранительных органов он попал около 10 дней назад, когда при проверке документов мужчина открыл огонь по полицейским.

Шота Чичиашвили, как отмечает «Sputnik Грузия», ранее служил в грузинском спецназе, но в конце 1990-х был уволен за несоответствие должности. После этого он перебрался в Панкисское ущелье, которое на данный момент считалось «логовом террористов», и занялся бандитизмом. Известно, что он похитил сотрудниц Международного Красного Креста, британского бизнесмена Питера Шоу, предпринимателей из Испании, а также грузинского священника и сотрудника спецназа. Кроме того, его обвиняют в ограблении банка и разбойных нападениях. В начале нулевых он сбежал в Россию, спустя два года его задержали и экстрадировали на родину. В 2013 году Чичиашвили освободили из тюрьмы по амнистии.

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