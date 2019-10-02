Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине

Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Злоумышленник забаррикадировался в строительном вагоне и отстреливался из двух пистолетов, два спецназовца получили ранения.
Впервые мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов 10 дней назад в Киеве, когда при проверке документов открыл огонь по сотрудникам полиции. В Грузии он приговорен к 22 годам тюрьмы за создание организованной преступной группы, хранение оружия и похищения людей.
Как уточнил глава полиции Киева Андрей Крищенко, при осмотре места происшествия были изъяты три пистолета, один из них — с глушителем, а также магазины к ним и несколько иностранных паспортов на разные имена, подлинное имя устанавливается.
Как сообщает «Sputnik Грузия», речь идет о бывшем грузинском спецназовце Шоте Чичиашвили, уволенном в конце 1990-х за несоответствие должности. После этого он перебрался в Панкисское ущелье, которое на данный момент считалось «логовом террористов», и занялся бандитизмом. Чичиашвили отметился похищением сотрудниц Международного красного креста, британского бизнесмена Питера Шоу, предпринимателей из Испании, а также грузинского священника и сотрудника спецназа, также его обвиняют в ограблении банка и разбойных нападениях.
В начале нулевых террорист сбежал в Россию, спустя два года его задержали и экстрадировали на родину. В 2013 году Чичиашвили освободили из тюрьмы по амнистии.