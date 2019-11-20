На Украине признали законной высылку Саакашвили

Верховный суд Украины признал законным выдворение лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили с украинской территории в Польшу в феврале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили о признании незаконным и отмене решения о его высылке. Сообщается, что судьи оставили в силе решения судов предыдущих инстанций, которыми экс-президенту Грузии также было отказано в его требованиях.

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В октябре Главная военная прокуратура Украины открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили о его похищении украинскими спецслужбами в феврале 2018 года.

По мнению политика, сотрудники Государственной пограничной службы Украины, выдворяя его за пределы страны, действовали по личному указанию тогдашнего президента Петра Порошенко. На территорию Польши экс-президент Грузии был допущен согласно поданному ведомством заявлению о реадмиссии.

В мае 2015-го Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая.

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