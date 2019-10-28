Хакеры пообещали грузинам возвращение Саакашвили

Неизвестные хакеры устроили атаку на сайты государственных ведомств Грузии, разместив на них фото бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

Фотография Саакашвили сопровождалась надписью «I'll be back» («Я вернусь») и была размещена на сайте действующего главы государства Саломе Зурабишвили, сайтах органов местного самоуправления, судов и информационных агентств. Всего, как утверждают в МВД, атаке подверглись несколько десятков сайтов. На данный момент фотографии экс-президента удалены.

В МВД сообщили о начале расследования произошедшей кибератаки. Возбуждены уголовные дела по статьям 284 и 286 УК Грузии — «самовольное проникновение в компьютерную систему» и «посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему».

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Ранее власти Грузии обвинили Михаила Саакашвили в организации прошедших по стране летом этого года протестов. По словам занимавшего на тот момент пост премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, экс-президент и его сторонники «использовали справедливый протест для своих провокационных целей».

Многотысячные протесты, перешедшие в столкновения с полицией, разгорелись в Грузии 20 июня из-за участия российских депутатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В результате столкновений пострадали несколько сотен человек. Они начались под антироссийскими лозунгами, однако вскоре протестующие начали требовать системных реформ действующей власти и отставки ряда первых лиц государства.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. В ноябре 2013-го он покинул страну. Грузинская прокуратура заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента. В Грузии сторонники Саакашвили объединены в партию «Единое национальное движение».

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