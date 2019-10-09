Саакашвили обвинил Порошенко в организации постановочных пресс-конференций

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал об организации постановочных пресс-конференций пятым президентом Украины Петром Порошенко. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Саакашвили, все пресс-конференции были «срежиссированы» администрацией президента.

«Каждого журналиста заранее обрабатывали, были темники на разных каналах, были запрещенные списки, кого можно приглашать, а кого нет. Я точно помню, что как только неугодные вопросы, сразу микрофон отключался», — рассказал он.

По его утверждению, также существовали списки журналистов, которым никогда не давали интервью. Обычно в них попадали журналисты-расследователи, писавшие про коррупцию. «Это было его больное место. Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции», — заявил Саакашвили.

В мае 2015 года Порошенко предоставил грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к действовавшему президенту. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил Саакашвили гражданство. Политик вернулся в страну 29 мая.

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