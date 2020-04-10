Саакашвили захотел стать мэром Одессы от партии Зеленского

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили захотел выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы от президентской партии «Слуга народа». Об этом пишет «Украина.ру».

Сообщается, что сейчас Саакашвили ведет переговоры с представителями офиса президента Владимира Зеленского.

Его кандидатуру якобы лоббируют заместитель главы офиса Юлия Ковалив, а в самом городе — местные бизнесмены Андрей Ставницер и Аднан Киван.

В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к президенту.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

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