В Грузии запретили ездить на легковых автомобилях

Правительство Грузии с полудня пятницы, 17 апреля, запретило ездить по стране на легковых автомобилях. Об этом заявил премьер-министр Ираклия Чиковани, передает телеканал «Рустави-2».

Решение было принято из-за того, что, несмотря на призывы врачей оставаться дома, движение транспорта в стране осталось интенсивным. Введенный властями запрет не распространяется на грузовые машины, а также автотранспорт служб доставки и экспедиции.

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Чиковани также добавил, что обязательным становится ношение медицинских масок как на улице, так и в закрытых помещениях. Ответственность за выполнение требования возлагается на юридические лица.

Ранее четыре крупнейших города Грузии закрыли на карантин из-за распространения коронавируса в стране. Выезд и въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси был прекращен вечером 15 апреля.

Режим чрезвычайного положения в Грузии продлен до 10 мая. Границы государства закрыты, запрещены массовые мероприятия, предприятия перешли на удаленную работу. Позже власти ввели комендантский час и закрыли все алкомаркеты. Перемещения в стране разрешены лишь отдельным категориям граждан и представителям дипломатических миссий.

По последним данным, в Грузии коронавирусом заразились 370 человек, трое умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,1 миллиона человек; 146 тысяч скончались, 553 тысячи излечились.

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