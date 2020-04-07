Коронавирус добрался до Абхазии

Пандемия коронавируса добралась до Абхазии, там подтвержден первый случай заражения. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает «Sputnik Абхазия».

О факте заражения сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

С 25 марта в Абхазии действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, с 8 апреля закрывается граница с Россией. Как передает «Интерфакс», по 20 апреля будет запрещен въезд через пункты пропуска на границе по реке Псоу. Исключение будет сделано для представителей дипломатических ведомств, российских военных и водителей, которые занимаются грузовыми перевозками.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у жителя Нагорного Карабаха. 17 человек, контактировавших с ним, изолированы.

По официальным данным, в мире были инфицированы коронавирусом 1 миллион 347 тысяч человек. Около 75 тысяч пациентов скончались, 286 тысяч выздоровели.

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