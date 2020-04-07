Коронавирус добрался до Абхазии

Пандемия коронавируса добралась до Абхазии, там подтвержден первый случай заражения. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает «Sputnik Абхазия».
О факте заражения сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
С 25 марта в Абхазии действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, с 8 апреля закрывается граница с Россией. Как передает «Интерфакс», по 20 апреля будет запрещен въезд через пункты пропуска на границе по реке Псоу. Исключение будет сделано для представителей дипломатических ведомств, российских военных и водителей, которые занимаются грузовыми перевозками.
Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у жителя Нагорного Карабаха. 17 человек, контактировавших с ним, изолированы.
По официальным данным, в мире были инфицированы коронавирусом 1 миллион 347 тысяч человек. Около 75 тысяч пациентов скончались, 286 тысяч выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения