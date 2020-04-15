Крупнейшие города Грузии закроют из-за коронавируса

Четыре крупнейших города Грузии закроют на карантин из-за распространение коронавируса в стране. Об этом объявил премьер-министр Георгий Гахария, передают «Новости Грузии».
Выезд и въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси будет прекращен уже вечером. Кроме того, в республике собираются продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) до 10 мая. По словам премьера, решение было принято в связи с тем, что в Грузии впервые зафиксировали 30 новых случаев заражения за сутки.
«Мы вступили в стадию полномасштабного внутреннего распространения в стране», — сказал он.
Ранее сообщалось, что правительство решило оплатить части граждан коммунальные услуги за время, проведенное в карантине. На выплаты смогут претендовать люди, чей объем потребления энергоресурсов не превышает средние показатели из расчета на одного человека.
Режим ЧП в Грузии ввели 18 марта. Границы государства закрыты, запрещены массовые мероприятия, предприятия перешли на удаленную работу. Позже власти ввели комендантский час и закрыли все алкомаркеты. По последним данным, в Грузии зафиксировано 306 случаев COVID-2019, трое умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения