Грузинам оплатят коммуналку на время карантина

Правительство Грузии оплатит жителям страны коммунальные услуги за время, проведенное в карантине. Однако для получения этих льгот потребуется соблюдение определенных условий. Об этом сообщают «Новости Грузии».

Согласно предложению премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, власти будут оплачивать «коммуналку» тем гражданам, которые потребляют в месяц не более 200 киловатт электроэнергии и не более 200 кубометров природного газа. Это средние показатели расхода на одного человека.

Материалы по теме «Земля уходит из-под ног» Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику

Меры поддержки населения вводятся на три месяца — март, апрель и май. Гражданам также компенсируют расходы на воду и вывоз мусора. В дальнейшем Кабмин разработает специальные программы помощи для людей, потерявших работу во время пандемии.

В Грузии с 18 марта действует режим чрезвычайного положения. Закрыты границы, в образовательных учреждениях ввели карантин, ведомства и частные компании перевели сотрудников на удаленную работу, запрещены массовые мероприятия. С 30 марта власти ввели комендантский час, а позже прекратили работу всех алкомаркетов.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 115 инфицированных COVID-2019, 23 человека выздоровели. Всего число заразившихся в мире достигло 874 081 человека, около 43,2 тысячи умерли, выздоровели более 185 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!