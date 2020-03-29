Грузия отказалась пропускать возвращающихся на родину из Армении россиян

Власти Грузии отказались пропускать россиян, которые пожелали вернуться на родину из Армении сухопутным путем. Об этом сообщается на странице посольства России в Армении в Facebook.

Представители дипмиссии отметили, что застрявшим из-за COVID-19 соотечественникам нужно незамедлительно воспользоваться авиасообщением, пока это возможно.

С 30 марта Россия полностью закроет границы, будет остановлена работа всех пунктов пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. Временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ.

Данные меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции.

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