Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса

Патриархия Грузинской православной церкви назвала преступлением против Бога запрет на посещение храмов из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».

Патриархия выпустила рекомендации по посещению храмов для верующих: оставаться дома в случае проблем со здоровьем, соблюдать дистанцию между людьми в церкви. Как говорится в заявлении, ритуал причащения верующих из общей чаши — высшее подтверждение любви и единства со Христом.

«Запрет же на посещение церкви тем, для кого это представляет жизненно важную необходимость, считаем неоправданным и преступлением против Бога», — заявила патриархия.

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Ранее Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II объявил во время проповеди, что ему явилось видение о победе человечества над коронавирусом.

В Грузии до 21 апреля действует режим чрезвычайного положения, а в двух районах — полный карантин. Запрещены мероприятия с участием более 10 человек.

По последним данным, в стране заразились коронавирусом 73 человека, 10 пациентов выздоровели.

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