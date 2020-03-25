Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса

Патриархия Грузинской православной церкви назвала преступлением против Бога запрет на посещение храмов из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».
Патриархия выпустила рекомендации по посещению храмов для верующих: оставаться дома в случае проблем со здоровьем, соблюдать дистанцию между людьми в церкви. Как говорится в заявлении, ритуал причащения верующих из общей чаши — высшее подтверждение любви и единства со Христом.
«Запрет же на посещение церкви тем, для кого это представляет жизненно важную необходимость, считаем неоправданным и преступлением против Бога», — заявила патриархия.
Ранее Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II объявил во время проповеди, что ему явилось видение о победе человечества над коронавирусом.
В Грузии до 21 апреля действует режим чрезвычайного положения, а в двух районах — полный карантин. Запрещены мероприятия с участием более 10 человек.
По последним данным, в стране заразились коронавирусом 73 человека, 10 пациентов выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения