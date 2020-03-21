Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает «Sputnik Грузия».

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Он отметил, что специальные меры принимаются для сдерживания распространения вируса. Гахария добавил, ЧП будет объявлено сразу после заседания парламента, которое состоится в ближайшее время.

«В Грузии на этом этапе не вводится комендантский час и строгие карантинные требования», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее власти Грузии приняли решение закрыть с 18 марта на две недели границы для иностранцев. На карантине находятся все образовательные учреждения, государственные ведомства и часть частных организаций переведены на дистанционный режим работы.

По последним данным, в Грузии коронавирусом заразились 47 человек, один из которых излечился. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.

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