Грузинскому патриарху явилось видение о победе над коронавирусом

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди заявил пастве, что ему явилось видение о победе человечества над коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Sputnik Грузия.

Патриарх рассказал, что видел, как человек огненного цвета на коне перелетел над его головой и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, смешал пальцем слюну и нарисовал крест у себя на лбу. По словам Илии II, это был знак о том, что люди смогут победить коронавирус.

Он призвал верующих не бояться и не терять присутствие духа и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. «Мы обращаем большое внимание сегодня на те события, которые возникли во всем мире в связи с коронавирусом. По словам патриарха, люди не знают, «от Бога или от зла» коронавирус. «Одно хочу сказать вам, что без Господа это не произошло бы. И с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг», — заявил патриарх.

В Грузии диагностировали коронавирус у трех человек. Двое вернулись из Ирана, одна женщина — из Италии. Всего в мире вирусом заразились более 87 тысяч человек, скончались из них почти три тысячи.

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