Грузия ввела комендантский час

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о введении карантина и комендантского часа на всей территории страны. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Решение правительства вступает в силу с 08:00 (07:00 мск) вторника, 31 марта. В частности, вводится комендантский час с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск), приостанавливается работа общественного транспорта, устанавливается жесткий регламент работы такси — не больше двух пассажиров на заднем сиденье.
Все жители, покидающие свои дома, должны будут иметь при себе удостоверения личности. Закрываются города Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Рустави.
«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения», — пояснил Гахария.
Ранее в Грузии ввели режим чрезвычайного положения. С 18 марта на две недели запрещен въезд для иностранцев, все образовательные учреждения закрыты на карантин, ведомства и частные компании перевели сотрудников на удаленную работу, запрещены массовые мероприятия.
По последним данным, в Грузии заразились коронавирусом 100 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 740 тысяч человек; 35 тысяч умерли, более 150 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения