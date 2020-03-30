Грузия ввела комендантский час

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о введении карантина и комендантского часа на всей территории страны. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Решение правительства вступает в силу с 08:00 (07:00 мск) вторника, 31 марта. В частности, вводится комендантский час с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск), приостанавливается работа общественного транспорта, устанавливается жесткий регламент работы такси — не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Материалы по теме «Плохая вакцина хуже вируса» Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ

Все жители, покидающие свои дома, должны будут иметь при себе удостоверения личности. Закрываются города Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Рустави.

«У нас три случая с неустановленным источником, из них один врач. Это значит, что мы перешли в режим внутреннего заражения», — пояснил Гахария.

Ранее в Грузии ввели режим чрезвычайного положения. С 18 марта на две недели запрещен въезд для иностранцев, все образовательные учреждения закрыты на карантин, ведомства и частные компании перевели сотрудников на удаленную работу, запрещены массовые мероприятия.

По последним данным, в Грузии заразились коронавирусом 100 человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 740 тысяч человек; 35 тысяч умерли, более 150 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!