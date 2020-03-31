В Грузии закрыли алкогольные магазины из-за коронавируса

В Грузии в условиях всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса закрылись все алкогольные магазины. Купить вино, чачу, коньяк или пиво можно только на полках продовольственных магазинов. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает «Новости-Грузия».
«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения», — говорится в постановлении правительства. В Национальном агентстве вина сообщили, что продажа вина за границу не ограничена.
Режим ЧП в Грузии решили ввести 22 марта на месяц. С 31 марта страна перешла на всеобщий карантин. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и банковских отделений. С 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Не работает общественный транспорт. Такси могут перевозить не больше двух пассажиров. Транспорт на въезде в Тбилиси и другие крупные города проходит дезинфекцию. Людям старше 70 лет запрещено выходить на улицу, за исключением посещения близлежащего магазина, аптеки или больницы. По последним данным, в Грузии заразились коронавирусом 110 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения