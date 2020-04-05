На рынке в Грузии начали гладить деньги утюгом для защиты от коронавируса

На аграрном рынке в грузинском городе Поти для посетителей ввели правило отдавать все имеющиеся наличные специальному сотруднику, который производит их дезинфекцию с помощью антисептика и утюга. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обеззараживающей жидкостью обрабатывают металлические монеты, а бумажные деньги — гладят утюгом. Кроме того, на рынке проводят термоскрининг граждан, им также раздают перчатки.
Подобные меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. На текущий момент число инфицированных в Грузии составляет 170 человек, два пациента умерли, еще 36 — выздоровели.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения