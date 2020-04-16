В Грузии отказались закрывать церкви на Пасху из-за коронавируса

Правительство Грузии отказалось закрывать церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
При этом в церквях будут соблюдены все нормы безопасности, которые установлены Министерством здравоохранения Грузии. В частности, между людьми обеспечат дистанцию в два метра. В небольших церквях служба будет проходить без прихожан, только с участием духовных лиц и церковных служителей.
Рядом с храмами будут дежурить полицейские, которые проверят исполнение распоряжений Минздрава.
Ранее четыре крупнейших города Грузии закрыли на карантин из-за распространения коронавируса в стране. Выезд и въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси был прекращен вечером 15 апреля.
Режим ЧП в Грузии ввели 18 марта. Границы государства закрыты, запрещены массовые мероприятия, предприятия перешли на удаленную работу. Позже власти ввели комендантский час и закрыли все алкомаркеты. По последним данным, в Грузии зафиксировано 336 случаев COVID-2019, трое умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения