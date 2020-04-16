В Грузии отказались закрывать церкви на Пасху из-за коронавируса

Правительство Грузии отказалось закрывать церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом в церквях будут соблюдены все нормы безопасности, которые установлены Министерством здравоохранения Грузии. В частности, между людьми обеспечат дистанцию в два метра. В небольших церквях служба будет проходить без прихожан, только с участием духовных лиц и церковных служителей.

Рядом с храмами будут дежурить полицейские, которые проверят исполнение распоряжений Минздрава.

Ранее четыре крупнейших города Грузии закрыли на карантин из-за распространения коронавируса в стране. Выезд и въезд в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси был прекращен вечером 15 апреля.

Режим ЧП в Грузии ввели 18 марта. Границы государства закрыты, запрещены массовые мероприятия, предприятия перешли на удаленную работу. Позже власти ввели комендантский час и закрыли все алкомаркеты. По последним данным, в Грузии зафиксировано 336 случаев COVID-2019, трое умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!