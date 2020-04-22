Партия Зеленского нашла работу для Саакашвили

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» нашла работу для бывшего губернатора Одесской области и экс-главы Грузии Михаила Саакашвили: его захотели назначить вице-премьером по вопросам реформ. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политической силе.

Уточняется, что сейчас проводится сигнальное голосование по депутатским группам внутри партии. Официального представления о новом назначении Саакашвили в Верховную Раду пока не поступало.

В пресс-службе Саакашвили изданию также подтвердили, что он получил предложение стать вице-премьером. От других комментариев отказались. Уточняется, что назначение может состояться уже в ближайшую пятницу, 24 апреля.

Ранее сообщалось, что Саакашвили захотел выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы от «Слуги народа» и вел об этом переговоры с офисом Зеленского.

В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к президенту.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!