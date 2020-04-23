Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскрыл свои планы на посту вице-премьера Украины в беседе с изданием «Новое время».

Он заявил, что сконцентрируется на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ). Также политик намерен сделать акцент на укреплении малого и среднего бизнеса

На вопрос о взаимодействии олигархами Саакашвили ответил, что ото всех необходимо «равнодуаляться», поскольку в приоритете должен быть украинский народ. По его словам, в стране действует «феодальная олигархическая система» и это необходимо изменить.

Политик добавил, что в первую очередь следует заняться расширением среднего класса. «Нужно быстрое развитие экономики», — сказал Саакашвили.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде свою антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в ближайшую пятницу, 24 апреля.

В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал грузинскому политику украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Эту должность Саакашвили занимал полтора года, после чего перешел в оппозицию к президенту.

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018-го украинские спецслужбы задержали его, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил гражданство Саакашвили. Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года.

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