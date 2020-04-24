Грузия сочтет неприемлемым назначение Саакашвили

Возможное назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам с большой вероятностью сочтут в Тбилиси недружественным и неприемлемым шагом со стороны стратегического партнера. Об этом заявил грузинский посол в Киеве Теймураз Шарашенидзе, передает «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что Саакашвили признан Грузией виновным по ряду уголовных дел и объявлен в международный розыск.

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«В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михаила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем», — заявил Шарашенидзе.

Он добавил, что Украина информирована об отношении грузинских властей к вопросу возможного назначения Саакашвили, выразив надежду, что в Киеве примут это во внимание.

Ранее 24 апреля депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили допустил пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили в правительство страны.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента.

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