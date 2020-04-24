В Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили

Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили допустил пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Михаила Саакашвили в правительство страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он напомнил, что Саакашвили — человек, который «обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня». Ионатамишвили считает, что его назначение сделает отношения между странами «очень сложными».

В частности, парламентарий допустил, что Грузия может отозвать посла из Киева.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Он принял предложение и пообещал вскоре представить в Раде антикризисную программу. Официальное назначение Саакашвили может состояться в пятницу, 24 апреля.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. В 2014 году Тбилисский суд заочно арестовал экс-президента.

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