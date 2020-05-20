Зеленский заявил о готовности идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что он пойдет на второй срок. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции, которая транслируется на YouTube.

Он заявил, что одного срока для выполнения всех планов и обещаний ему не хватит. Однако окончательное решение о выдвижении на второй срок он примет, только если увидит большую поддержку народа.

Зеленский посетовал на то, что реальную работу удалось начать только после роспуска Верховной Рады и назначения нового правительства.

Украинский лидер подчеркнул, что не ожидает благодарности за свою работу на посту президента. Также Зеленский пожаловался на кадровый голод. По его словам, он не назначил на ответственные посты ни одного своего друга, хотя ему очень трудно подбирать людей профессиональных и честных.

Ранее Зеленский допустил, что состав украинского правительства будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным. Он заявил, что будет и в дальнейшем влиять на состав высшего исполнительного органа власти, проводя смены в его составе. Президент подчеркнул, что во власти больше нет неприкасаемых.

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