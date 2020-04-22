Зеленский порассуждал о ментальных особенностях украинских депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал о ментальных особенностях, которые отличают депутатов нынешнего созыва Верховной Рады от парламентариев прошлых созывов. Его слова приводит УНИАН.

По мнению главы украинского государства, в истории Украины еще не было подобного парламента. Он отметил молодость и работоспособность депутатов от партии «Слуга народа», подчеркнув, что «ментально они другие».

«180 законов за восемь месяцев было принято в Верховной Раде Украины. Где есть такая статистика?» — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский допустил, что состав украинского правительства будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным. Он заявил, что будет и в дальнейшем влиять на состав высшего исполнительного органа власти, проводя смены в его составе. Президент подчеркнул, что во власти больше нет неприкасаемых.

Ранее 22 апреля стало известно, что Зеленский пригласил бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам.

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