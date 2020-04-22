Зеленский допустил смену правительства

Состав украинского правительства будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в фильме «Год президентства Зеленского», передает «РБК-Украина».

Он допустил, что будет и в дальнейшем влиять на состав высшего исполнительного органа власти, проводя смены в его составе. Зеленский подчеркнул, что во власти больше нет неприкасаемых.

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«Кто-то скажет, правительство — это правительство, им управляет премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не создадим идеальное правительство», — сказал президент.

Ранее 22 апреля стало известно, что Зеленский пригласил бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам.

4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В составе правительства сменилось 10 министров. Свои посты сохранили четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Зеленский объяснил кадровые изменения отсутствием эффективности и результативности.

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