Депутат Рады сочла ошибкой резолюцию о признании геноцида армян

Депутат Верховной Рады Украины Людмила Марченко сочла ошибкой попытку рассмотрения на Украине резолюции о геноциде армян. Об этом она заявила в интервью турецкому изданию DHA.

Парламентарий считает, что шаги, направленные на признание геноцида армян на Украине, неприемлемы. Она также подчеркнула, что принятие резолюции не только было снято с повестки дня, были отменены и все связанные с ней мероприятия.

«Геноцида не было. Когда мы узнали, что резолюция по этой теме была представлена в парламент, мы немедленно вмешались и, приняв необходимые меры, предотвратили ошибку, существовавшую в нашей стране в течение многих лет», — заявила Марченко.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе во Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке. В 2019 году палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. В ответ руководство Турции заявило о готовности признать геноцидом истребление в США индейцев.

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