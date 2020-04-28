МИД Украины отказался признавать геноцид армян

Министерство иностранных дел Украины в связи со 105-й годовщиной трагических событий в Османской империи 24 апреля разослало в государственные органы документ, в котором заявило об отказе признания геноцида армян в 1915 году. Об этом сообщает «Страна.ua».

В МИД Украины подчеркнули, что не признают геноцид по ряду «объективных факторов». В частности, в документе указывается, что в рамках международных организаций «Армения, которая традиционно находится в фарватере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций».

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Армения официально не признала голодомор на Украине геноцидом. МИД Украины заявил, что признание и чествование событий 1915 года «является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины — Турции». Там добавили, что данный вопрос требует объективного открытого исследования армянской и турецкой сторонами.

«Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 года, но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов "геноцид армянского народа" или "геноцид армян"», — говорится в документе.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке. В 2019 году палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. В ответ руководство Турции заявило о готовности признать геноцидом истребление в США индейцев.

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