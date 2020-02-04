Украина попросила чехов признать голодомор геноцидом

Украина попросила парламент Чехии признать голодомор геноцидом. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко в Twitter.
Министр сообщил, что обсудил с председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком перспективы активизации межпарламентского диалога. «Обратился к чешскому парламенту с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа», — отметил Пристайко.
В октябре Германия отказалась признать голод в сталинском СССР геноцидом украинцев. В 2018 году сенат и палата представителей Конгресса США признали голодомор геноцидом. В МИД России заявляли, что попытки представить голод в СССР как истребление отдельных групп населения направлены на разжигание антироссийских настроений.
Голодомор — массовый голод в Советском Союзе в начале тридцатых годов, жертвами которого, по официальным данным, стали около восьми миллионов человек.