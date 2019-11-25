На Украине призвали прекратить спекулировать на голодоморе

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский призвал украинских политиков прекратить спекулировать на теме голодомора и не пытаться делать «фальшивую скорбь гротескной». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентария возмутили спекуляции политиков вокруг числа жителей советской Украины, умерших от голода в 1930-е годы. «Они придумали новый трюк, мерзкий и подлый, как все у них. Одни придумали, другие радостно подхватили. Добавить к погибшим неродившихся. Никто не знает, как их посчитать, но это только на пользу, можно громоздить любые цифры», — написал Бужанский.

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Он предложил таким же способом подсчитать число жертв среди украинских жителей с 1992 года. «Если считать неродившихся, мы потеряли [за годы независимости] минимум сорок миллионов. Без войны, без голода, без катастроф, сорок миллионов человек. Живите с этим», — резюмировал депутат.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не смогут ни забыть, ни простить голодомор. «Мы чтим память жертв голодомора — преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против украинского народа», — отметил глава государства.

Ранее в Министерстве иностранных дел России отказались признавать голодомор геноцидом украинского народа, поскольку это «не имеет ничего общего с историческими фактами». В ведомстве указали, что голод стал «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны».

Голодомор — массовый голод, которым была охвачена территория Советского Союза, в том числе Украины, в 1931-1932 годах. Считается, что в тот период в СССР от голода погибли около восьми миллионов человек.

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