Россия отказалась считать голодомор геноцидом украинцев

Россия отказалась признавать голодомор геноцидом украинского народа. Об этом говорится в сообщении российского МИД в Facebook.
По мнению Москвы, голод, разразившийся в 1930-е годы в СССР, стал «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны».
«Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер», — отмечают в ведомстве.
Согласно информации, опубликованной МИД на основе сравнения переписей 1926 и 1937 года, численность населения на Украине сократилась на 20,5 процентов, на Северном Кавказе — на 20,4 процента, в Поволжье — на 23 процента, а в Казахстане на 30,9 процента.
В октябре сенат США единогласным решением признал голод на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах геноцидом украинцев. В резолюции верхней палаты американского парламента также говорится о систематическом нарушении прав человека в СССР, в том числе свободы слова и права украинцев на самоопределение.