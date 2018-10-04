Сенат США признал голодомор на Украине геноцидом

Сенат США единогласным решением признал голод на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах геноцидом украинцев. Об этом сообщается на сайте посольства Украины в США.

Резолюция Сената подтвердила выводы специальной комиссии правительства, исследовавшей голод на Украине, в 1988 году. Согласно ее данным, «Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 году».

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Кроме признания геноцида, в резолюции говорится о систематическом нарушении прав человека, в том числе свободы слова и права украинцев на самоопределение. В ней выражается «глубокое сочувствие жертвам голодомора, тем, кто его пережил, и их семьям», а также предлагается распространять информацию о геноциде, чтобы «поднять осведомленность о его искусственной природе».

На сайте украинского посольства опубликована благодарность в адрес Сената. В ней отдельно упоминаются сенаторы Роберт Портман и Ричард Дурбин.

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