Москва объявила о борьбе с «инсинуациями» по поводу голода в СССР

Попытки представить голод в СССР в 1930-е годы как истребление отдельных групп населения направлены на разжигание антироссийских настроений и лишены оснований. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Ведомство объявило, что в будущем будут опубликованы архивные документы, которые прольют свет на эту тему, и пообещало держать общественность в курсе.

В МИД заявили об этом после того, как в информационном пространстве ряда государств Центральной Азии начала «искусственно раздуваться тема голода». «При этом сторонники националистических взглядов навязывают общественности своих стран трактовку этого трагического события как "голодомора" и даже "геноцида" коренных народов региона, организованного руководством СССР», — сказано в сообщении.

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Ссылаясь на исторические документы, МИД указывает, что во время голода, поразившего обширные районы страны, погибло около семи миллионов человек, в том числе более 2,5 миллиона — в российской части. «Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры правительства (крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфискация продовольствия, запрет на торговлю продуктами)», — пояснили на Смоленской площади.

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«Трагические ошибки, приведшие к голоду, были признаны уже в 1933 году. Тогда же советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь пострадавшим регионам, включая Центральную Азию», — добавили в МИД.

В январе в Алматы (Казахстан) прошел показ документального фильма о голоде. Автор ленты считает, что Казахстан должен признать случившееся геноцидом, передает «Радио Азаттык». По мнению историков, снявшихся в фильме, главными причинами голода стали раскулачивание выступавших против советской власти «баев» и политика массовой коллективизации, проводимая советской властью.

В ноябре 2018 года МИД назвал разразившийся в 1930-е годы XX века голод крупнейшей гуманитарной катастрофой в СССР и объявил, что попытки представить эти события как геноцид украинского народа не имеют ничего общего с историческими фактами. В октябре Сенат США единогласным решением признал голодомор геноцидом украинцев.

Голод в СССР в 1932-1933 годах охватил масштабные территории страны, входившие в состав Украинской ССР, Российской СФСР (включая Казахскую АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири) и Белорусской ССР.

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