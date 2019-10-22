Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Такой ответ получила петиция украинской активистки Натальи Ткачук. Он опубликован на сайте Бундестага.

Как следует из заявления госминистра немецкого МИД Михаэля Рота, те события — «страшная, ужасающая гуманитарная катастрофа, за которую ответственны люди, которая привела к сотням голодных смертей». Однако, отметил он, нужно отделять политическую оценку и международно-правовую — а определение геноцида появилось в международном праве только в 1948 году.

Несмотря на то что вину за эти смерти немецкие историки возлагают на политику лидера СССР Иосифа Сталина, на сайте говорится, что «федеральное правительство не считает возможным характеризовать события, произошедшие до 1948 года, как геноцид».

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В 2018 году сенат и палата представителей США признали голод на территории Украинской ССР геноцидом украинцев.

Незадолго до этого в МИД России отказались признавать голодомор исключительно геноцидом украинского народа, поскольку это «не имеет ничего общего с историческими фактами». В ведомстве указали, что голод стал «общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны».

Голодомор — массовый голод, которым была охвачена территория Советского Союза, в том числе Украины, в 1931-1932 годах. Жертвами голода по всей стране считаются около восьми миллионов человек.

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