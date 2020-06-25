В партии Зеленского извинились за слова депутата о «детях низкого качества»

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» извинились за слова ее депутата Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети «очень низкого качества». Об этом сообщает УНИАН.

Депутат от «Слуги народа» Елена Мошенец предположила, что глава комитета Верховной Рады по соцполитике Третьякова «имела в виду детей с низким уровнем образования».

«Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос [об увольнении Третьяковой с поста главы комитета] будет решаться на фракции. Должны быть извинения и пояснения этой формулировки», — сказала она.

Ранее Третьякова выразила свое мнение о целесообразности государственных пособий по безработице для семей. По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».

В феврале депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

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