Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».

Кулебу на брифинге попросили прокомментировать слухи, что политики могут встретиться на границе Украины с полуостровом.

«Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна только в случае церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом», — заявил глава МИД.

По его словам, «пока, к сожалению, ничего не известно о готовности России провести такую ​​церемонию».

20 июля украинский МИД выразил протест в связи с визитом Путина в Крым.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию оккупированной.