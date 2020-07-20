Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым

Украина выразила протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте МИД республики.

Киев назвал недопустимыми поездки российских должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной. Визит Путина МИД счел грубым нарушением государственного суверенитета Украины, а также циничным и демонстративным пренебрежением общепризнанными нормами международного права. Действия России по дальнейшей милитаризации Крыма и Севастополя представляют существенную угрозу для региональной безопасности, сказано в заявлении.

«В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел РФ», — заключили в ведомстве.

Владимир Путин в понедельник, 20 июля, принял участие в закладке новых российских боевых кораблей в Керчи.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.